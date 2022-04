Vaccins contre le Covid : l’OMS étudie des cas de troubles auditifs

Et si le vaccin contre le Covid engendrait des troubles de l'audition ? C'est la question que se pose l'OMS. Dans un récent bulletin d’information sur les produits pharmaceutiques, l’Organisation mondiale de la santé a mentionné des cas de troubles auditifs survenus chez des patients après une injection de vaccin contre le Covid-19.

L’OMS a "identifié la perte auditive (y compris les cas soudains) et les acouphènes après la vaccination contre le Covid-19 comme un signal préliminaire à évaluer plus avant", souligne l’organisation dans son bulletin. Selon le rapport, les patients, pour la plupart jeunes et en bonne santé, ont déclaré avoir éprouvé des problèmes auditifs quelques minutes à plusieurs heures après avoir reçu une dose de vaccin contre le Covid-19.