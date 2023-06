L'OMS veut-elle imposer un passeport vaccinal mondial pour tous les voyageurs ?

"Je suis ravi que l’OMS s’appuie sur les principes de protection de la vie privée et la technologie de pointe du certificat de l’UE pour créer un outil mondial contre les futures pandémies", a pour sa part déclaré Thierry Breton, commissaire français de l'Union en charge du marché intérieur, dans le communiqué de l'OMS. En pratique, un tel outil devrait permettre aux États d'apporter une réponse rapide en cas de nouvelles épidémies, à travers un outil simple et harmonisé.

Reste que la généralisation d'un tel certificat numérique mondial ne peut en aucun cas être imposée par l'OMS. Si cette instance formule de nombreuses recommandations en matière de santé publique, elle ne dispose pas du pouvoir de rendre obligatoires des documents qui encadreraient les voyages à travers le monde. Libre ainsi aux différents États de s'accorder afin de réguler les flux de personnes et les conditions d'entrée sur leur sol. Ajoutons qu'un tel outil numérique se veut "basé sur des technologies et des normes open source", et qu'il a vocation à être mis gracieusement à disposition des autorités qui souhaiteront le déployer.

L'OMS estime enfin que ce réseau de certification numérique "pourrait jouer un rôle crucial dans les situations humanitaires transfrontalières, en veillant à ce que les personnes aient accès à leurs dossiers médicaux et à leurs références lorsqu'elles traversent les frontières en raison d'un conflit, d'une crise climatique ou d'autres situations d'urgence".