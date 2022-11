Vaccination anti-Covid : êtes-vous éligible au rappel ?

Délais d'attente d'une dose à l'autre variables selon l'âge ou la situation de santé, superpositions des campagnes de vaccination contre la grippe et le Covid-19... Alors que le gouvernement a mis en garde, mardi 29 novembre, sur la triple épidémie qui guette en France - grippe, Covid et bronchiolite - il n'est pas difficile d'imaginer que les Français puissent être perdus sur la vaccination anti-Covid.

C'est en tout cas l'une des raisons invoquées par les pharmaciens, interrogés il y a quelques jours par TF1info, pour expliquer que la dernière campagne de vaccination contre le coronavirus, lancée à l'automne, patine autant (ce qui s'explique aussi par une "lassitude" de la population après plus de deux ans de pandémie). Et pour cause : le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran a estimé mardi que seulement 20% des personnes concernées par la dose de rappel auraient un cycle à jour. Qui peut recevoir une dose de rappel ? Dans quelles conditions et avec quel vaccin ? On fait le point.