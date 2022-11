Vaccination contre la grippe : pourquoi un tel retard dans la campagne ?

Une des raisons qui expliqueraient cette faible mobilisation serait la période de redoux, fin octobre. Les dernières semaines de ce mois ont été exceptionnellement chaudes, ce qui n'a pas incité le public visé par la campagne à se protéger pour l'hiver. Par ailleurs, le virus s'est très peu propagé. Mais l'arrivée brutale du froid ces derniers jours pourrait inverser la tendance.

"L'arrivée comme ça du froid, qui est un froid humide en plus, favorise tout ce qui est virus respiratoire syncytial, toutes les rhinopharyngites... terrains qui sont plutôt favorables à la grippe puisqu'ils diminuent les défenses. On est fatigué et on développe le virus plus facilement", indique auprès de TF1info Jérôme Marty, médecin et président du syndicat de L'Union française pour une médecine libre.