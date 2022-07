Covid-19 : des "réactions allergiques graves" causées par le vaccin Novavax ?

Dans le cadre de sa "surveillance sur la sécurité des vaccins contre le Covid-19 autorisés dans l'Union européenne", l’Agence européenne du médicament (EMA) suit de près tous les effets secondaires enregistrés sur le continent. Or, ce jeudi 14 juillet, l'agence publique a actualisé son évaluation du Nuvaxovid, ce vaccin "à protéines recombinantes" une technique plus classique que l'ARN messager. Dans la dernière version disponible en ligne, l'EMA déclare qu'elle "mettrait à jour les informations sur le produit" pour y ajouter deux nouvelles mentions dans les effets secondaires. "Une réaction allergique grave" (anaphylaxie) et une "sensation inhabituelle sur la peau". Des effets secondaires liés au vaccin, mais dont la fréquence reste encore à déterminer. "Il est difficile d'estimer de manière robuste les fréquences des effets secondaires à partir des cas signalés d'effets secondaires suspectés", souligne en effet l'EMA.