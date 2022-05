Covid-19 : les données montrent-elles que les vaccinés sont surreprésentés dans les hôpitaux ?

Pour appuyer leur nouvelle hypothèse, les internautes s'appuient tous sur les mêmes graphiques. Ils illustrent le nombre de cas positifs, d'hospitalisations classiques et en soins critiques et de décès pour la semaine du 18 au 24 avril. Or, les couleurs sont particulièrement éloquentes. La part sombre, représentant les vaccinés, est à chaque fois bien plus importante.

Sauf qu'à y regarder de plus près, on comprend qu'il y a un biais important à ce graphique. Comme souvent lorsqu'ils étudient les données de la Drees, les internautes ont donné des chiffres en absolu. Sans les comparer au taux de vaccination pour chaque tranche d'âge. Avec une couverture vaccinale de 79% dans l'ensemble de la population, il est en effet peu surprenant de voir certaines personnes immunisées être hospitalisées. Le vaccin est faillible, on le sait.