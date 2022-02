L'ANSM a-t-elle reconnu une hausse annuelle majeure des effets secondaires liée aux vaccins ?

Ces derniers jours, c'est un extrait vidéo qui a été largement relayé dans les sphères antivax, montrant l'audition devant le sénat de responsables de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Ceux-ci décrivent en effet une hausse massive des déclarations d'effets secondaires : 110.000 uniquement pour les vaccins, contre 45.000 tous médicaments confondus lors d'une année "normale". Des chiffres d'ailleurs très probablement encore sous-évalués. De quoi susciter de multiples réactions d'internautes indignés, remettant en cause la sûreté des vaccinations. Il apparaît toutefois nécessaire d'écouter plus en longueur cette intervention, assez largement tronquée et réductrice.