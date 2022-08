Omicron : le nouveau vaccin Pfizer sera-t-il approuvé sans essais sur l'homme ?

Raison pour laquelle l'Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait bien en faire de même. À certaines conditions ! Auprès de TF1info, l'agence de contrôle et d'évaluation des médicaments au sein de l'Union européenne explique en effet qu'elle compte "examiner attentivement" toutes les données "cliniques et non cliniques" de ces nouvelles versions afin de "mieux comprendre l'impact que les changements dans la composition des vaccins auront sur leur performance clinique". Une analyse poussée, qui déterminera la suite. Dont une potentielle approbation sans passer par les essais chez l'humain. "En fonction de la solidité des données, l'EMA pourrait être en mesure d'accélérer le processus et de s'orienter vers un cadre similaire à celui des vaccins antigrippaux qui ne nécessite pas la soumission de données cliniques avant l'approbation de la mise à jour annuelle du vaccin", nous confirme l'agence.

Elle argue, elle aussi, que cette stratégie est identique à celle utilisée depuis "plusieurs décennies" dans le cadre des campagnes de vaccination contre la grippe. Une expérience qui a démontré "que les changements mineurs introduits dans les vaccins ne modifient pas leur profil de sécurité et que la réponse immunitaire peut être prédite". Une réunion extraordinaire du comité d'évaluation de l'EMA se tiendra le 1er septembre.