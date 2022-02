Les autorités américaines cherchent-elles à "minimiser les caillots sanguins" pour cacher les effets secondaires des vaccins ?

Car cette campagne de prévention ne date pas des vaccins. Et elle remonte même bien avant l'épidémie. Ainsi, on retrouve sur les réseaux sociaux des CDC de nombreuses communications à ce sujet, bien antérieures à l'arrivée de l'épidémie. Le même clip a été utilisé dès février 2019, encore une fois au moment du Super Bowl. Et en mai 2016, on retrouve le même visuel que celui utilisé cet hiver, avec un slogan identique, mais avec un basketteur cette fois-ci.

Au-delà des campagnes ciblant les sportifs, les CDC alertent régulièrement sur les risques liés aux voyages, avec des publications remontant au 25 juillet 2016 sur le sujet. Et depuis au moins octobre 2017, ils ne cessent de partager sur leurs réseaux sociaux l'incidence de thromboses aux États-Unis, qui touchent 900.000 habitants par an. Un chiffre utilisé à chaque communication des CDC et qui remonte à une étude de 2008 sur le sujet. Signe que ce problème de santé publique n'est pas tout récent.