Papillomavirus humains : inquiet, Emmanuel Macron veut accélérer la campagne de vaccination

"On est en retard là-dessus" : en déplacement dans la Vienne, Emmanuel Macron a concédé des lacunes au sujet de la sensibilisation des plus jeunes face aux papillomavirus, des infections sexuellement transmissibles qui peuvent être à l'origine de cancers, notamment celui du col de l'utérus. Le vaccin contre ces virus, administré en plusieurs doses, n'est pas obligatoire, mais seulement recommandé pour les adolescents de 11 à 14 ans, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans. Et cette campagne patine, a déploré le chef de l'État, qui a dit "ne pas exclure qu’on aille vers la vaccination obligatoire quand tout cela sera installé et qu’on aura les bonnes recommandations".

"Un tiers des jeunes filles se font vacciner" contre les papillomavirus humains (HPV) et "moins de 10% des garçons" le font également, a-t-il regretté, lors d'une session du Conseil national de la refondation (CNR) consacrée à la santé des jeunes à Fontaine-le-Comte, près de Poitiers.

Des chiffres semblant renvoyer, en ce qui concerne les adolescentes, aux dernières données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le sujet, relayés par le site de l'Assurance-Maladie. En 2019, 33% des femmes éligibles au vaccin avait reçu leur dernière dose en France, des résultats bien en deçà de ceux de nos voisins européens : quasi 50% en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, et jusqu'aux alentours de 80% pour le Royaume-Uni, le Portugal, la Suède ou encore l'Espagne.