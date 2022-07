Covid-19 : le Canada autorise le vaccin de Moderna pour les moins de 5 ans

L'entreprise américaine s'est félicitée de pouvoir offrir cette possibilité de vaccination "pour protéger ces très jeunes enfants, un groupe à risque élevé d'infection" et qui ne peut pas toujours porter le masque. L'autorisation au Canada du vaccin contre le Covid-19 pour cette tranche d'âge tombe environ un an et demi après celle des adultes, en décembre 2020. De leur côté, les Etats-Unis ont lancé leur campagne de vaccination des moins de cinq ans en juin.