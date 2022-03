Covid-19 : Moderna va demander l'autorisation de son vaccin dès l'âge de 6 mois

L'essai a rassemblé 11.700 enfants aux Etats-Unis et au Canada, dont 4.200 âgés de deux à six ans et 2.500 de six mois à deux ans. Moderna ajoute qu'après des consultations avec la FDA, elle va aussi demander l'autorisation pour deux doses de 50 microgrammes chez les enfants de six à 11 ans, et qu'elle va actualiser sa demande d'autorisation chez les enfants de 12 à 17 ans. L'EMA et d'autres régulateurs ont déjà autorisé le vaccin de Moderna chez ces groupes.