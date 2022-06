Non, une étude du Lancet ne montre pas que les myocardites touchent 10% des vaccinés Covid

"Un total de 919 cas de myocardites (âge médian de 26 ans, 21% de femmes) et 917 cas de péricardites (âge médian de 34 ans, 38% de femmes) sont survenus parmi des personnes âgées de 12 à 50 ans en France pendant la période d’étude", écrivent les auteurs. "Ces cas ont été appariés respectivement à 9190 témoins (pour la myocardite) et 9170 témoins (pour la péricardite)." C'est à la lecture de ce paragraphe que des internautes ont été induits en erreur, croyant que les quelque 900 cas de myocardites et de péricardites avaient été diagnostiquées parmi un total de 9000 personnes environ.

"C'est une confusion totale !", lance Frédéric Rieux-Laucat, qui précise que les 9000 personnes citées sont en fait des patients "témoins". Les chercheurs, explique le représentant de l'Inserm, procèdent à ce que l'on nomme un "appariement". Le principe est au fond assez simple : pour chaque cas de myocardite ou de péricardite détecté durant la phase de pharmaco-vigilance, les données de dix personnes au profil similaire sont récoltées et analysées. Leur âge, sexe et lieu de résidence doit être identique, afin que ces patients demeurent comparables. L'étude vise alors à observer la fréquence des myocardites et péricardites chez ce groupe témoin dans les années passées (hors période de vaccination), de manière à déterminer le nombre de cas qui serait jugé habituel en temps normal et à mettre en évidence un potentiel accroissement lié à la vaccination.