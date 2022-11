Soignants non-vaccinés : le cabinet McKinsey à l'origine des suspensions ?

Tout d'abord, il est important de souligner que les trois dossiers ouverts par le parquet national financier contre l'entreprise n’ont pas tous un rapport avec la gestion du Covid-19. La première enquête porte sur des soupçons d'optimisation fiscale, et l'information judiciaire sur la "tenue non conforme de comptes de campagne" d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. La seconde information judiciaire concerne quant à elle des plaintes pour "favoritisme" lors de l'attribution de certains contrats publics, dont la campagne de vaccination.

Si les prestations accordées par McKinsey contre des factures salées intéressent la justice, reste que le choix de l'obligation vaccinale ne dépendait pas de ce cabinet. C'est notamment ce que prouve le rapport sur "l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques", déposé le 16 mars dernier. Après quatre mois d'investigation, la commission d'enquête sénatoriale a pu "reconstituer l'intervention des consultants à partir de listes de livrables et, lorsque cela était possible, de traces numériques". Ce qui a permis de prouver "une intervention massive de McKinsey sur la campagne vaccinale", pendant près d'un an. Les consultants de McKinsey ont ainsi travaillé sur des sujets centraux comme "le suivi et la projection des livraisons et des injections de vaccin, l'analyse des prises de rendez-vous, l'appui à l'organisation de la task force vaccination", énumère le rapport des sénateurs.