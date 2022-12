Covid-19 : "Tout le monde peut se faire vacciner" en rappel, martèle François Braun

Une mise au point nécessaire, alors que la campagne de vaccination anti-Covid, lancée à l'automne par le gouvernement et critiquée pour son manque de clarté, ne décolle toujours pas. "Tout le monde peut se faire vacciner" avec un rappel anti-Covid, a ainsi assuré, ce vendredi 9 décembre le ministre de la Santé François Braun, au micro de BFMTV/RMC. "La vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque, aux plus de 60 ans (...) Mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, ce sont les plus fragiles", a martelé le ministre.

Interrogé sur le refus de certains pharmaciens de vacciner des moins de 60 ans, le ministre a estimé que "ce n'est pas normal", "pas acceptable", car "il y a déjà des directives disant que la vaccination est ouverte à tout le monde". Il a invoqué sa "responsabilité, comme ministre de la Santé et de la Prévention, d'avoir un message plus fort" pour les personnes "de la population plus à risque" car "ce sont celles qui peuvent mourir" du Covid.