Vaccination Covid des enfants : les Académies de Médecine et de Science veulent accélérer

Enfin, l'Académie de médecine et l'Académie de Sciences demandent à ce que soit réalisé un travail important de sensibilisation des parents qui hésitent encore, notamment via un dispositif d'"aller vers" "les enfants porteurs de comorbidités et non vaccinés". "La rareté des effets indésirables post-vaccinaux doit être mise en balance avec l’existence de formes sévères (PIMS, myocardite, Covid long) dont la fréquence risque d’augmenter avec la recrudescence des cas symptomatiques actuellement observés chez l’enfant", ajoutent-elles. Selon un sondage datant de début janvier, deux tiers des parents sont défavorable à la vaccination de leurs enfants.