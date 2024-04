Bronchiolite : "plus de 4200 hospitalisations de nourrissons" évitées grâce à la vaccination, salue Frédéric Valletoux sur LCI

Frédéric Valletoux, ministre délégué chargé de la Santé, était l'invité de LCI ce vendredi 25 avril. Il a notamment évoqué les chiffres de la vaccination. Selon lui, plus de 4200 hospitalisations de nourrissons ont été évitées grâce aux vaccinations.

C'est un résultat dont il faut "être fier", estime Frédéric Valletoux. Invité sur LCI ce vendredi 26 avril, le ministre délégué chargé de la Santé a annoncé que le Beyfortus, vaccin contre la bronchiolite, a été "un vrai succès". "C'est un traitement préventif donné à 232.000 enfants cet hiver, qui a permis d'éviter plus de 4200 hospitalisations de nourrissons, on voit le succès, on va continuer l'effort l'année prochaine, ça désengorge les hôpitaux mais au-delà de ça, ça préserve les nourrissons. On est plutôt contents, il faut plutôt être fier de voir que la population répond bien, de ce point de vue là c'est plutôt une satisfaction", a déclaré le ministre.

Frédéric Valletoux a aussi salué des résultats "au-delà de l'objectif" concernant la vaccination des adolescents contre les HPV, les papillomavirus humains. "Depuis deux ans, on voit des résultats positifs, c'est 400.000 adolescents de 12 ans qui ont été vaccinés cette année, 17 points de plus que l'année dernière, c'est la moitié de la classe d'âge vaccinée, c'est des vrais résultats positifs, on va continuer à accentuer l'effort, on va sensibiliser les parents de ceux qui vont avoir 12 ans".

Concernant la méningite, le ministre délégué veut "étendre la couverture vaccinale". "On va proposer ça aux Français dans les prochains mois pour élargir cette couverture minimale", a-t-il avancé. Il a cependant regretté la désinformation sur les vaccins et estimé que "la première épidémie contre laquelle on doit lutter c'est l'épidémie de désinformation".