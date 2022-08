Vaccination : non, une "note interne" ne révèle pas que trois doses seront obligatoires "au 1er novembre 2021"

Chaque jour, l'équipe des Vérificateurs reçoit des questions d'internautes via l'adresse mail dédiée lesverificateurs@tf1.fr. Eric nous a ainsi sollicités, car il s'interroge sur un message provenant du ministère de l'Intérieur affirmant que le conseil de Défense aurait statué pour une troisième dose de vaccin obligatoire à partir du 1er novembre 2021. Mais en y regardant de plus près, on réalise rapidement que ce document est un faux.