Vaccination : Pfizer a-t-il été contraint de dévoiler une liste de 8 pages d'effets secondaires ?

Mais quelle que soit la date de mise en ligne, le long répertoire présenté par les internautes ne représente absolument pas la totalité des effets secondaires répertoriés avec le vaccin. Pour s'en convaincre, il suffit de le lire. On découvre parmi ces prétendus "effets" des critères comme "problème de matériaux de fabrication" ou "problème de distribution". Par ailleurs, on ne retrouve à aucun moment dans cette liste supposée être exhaustive, le risque peu fréquent de myocardite et péricardite après la vaccination, pourtant observé en population générale.