D'après une étude de l'Association nationale des puéricultrices, une large partie des enfants accueillis en crèche ne sont pas à jour dans leur vaccination. Cela représente "25,3% des enfants", selon cette enquête.

Des enfants pas à jour de leur vaccination dans les crèches ? Cette situation est loin d'être exceptionnelle, à en croire une enquête publiée ce lundi 3 juin par l'Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes (ANPDE). Selon cette association, plus d'un enfant sur quatre accueillis dans une crèche en France connaît un retard vaccinal.

Pour parvenir à cette conclusion, l'ANPDE a étudié, en février et mars derniers, les carnets de santé de plus de 6700 enfants nés entre 2021 et 2024 et répartis dans 575 structures d'accueil sur le territoire français. Et les résultats sont sans appel : 25,3% des enfants ont un retard vaccinal. Onze vaccins sont pourtant obligatoires pour les nourrissons nés après le 1ᵉʳ janvier 2018.

Les infirmières puéricultrices débordées ?

Si ces chiffres sont "inquiétants", selon les mots de l'ANPDE dans un communiqué, ils mettent surtout en lumière "la nécessité d'un renforcement des ressources allouées" aux infirmières puéricultrices "pour améliorer la couverture vaccinale des enfants en crèche", estime l'association. Car dans le cadre de cette étude, l'ANPDE voulait d'abord analyser les données de plus de 12.000 enfants, et a dû se rabattre sur la moitié d'entre eux "par manque de temps dévolu aux missions des Référents Santé Accueil Inclusif" (RSAI), des postes généralement occupés par des infirmières puéricultrices.

"Les missions des RSAI sont multiples" et majoritairement priorisées "sur les problématiques urgentes", rappelle l'association. "Or, dans le cadre de ces missions, figure notamment celle de veiller à la bonne couverture vaccinale des enfants accueillis en crèche dans l'intérêt collectif, ainsi que de mener des actions de prévention de la santé. En conséquence, le temps dévolu ne leur permet pas toujours d'assurer le suivi rigoureux du calendrier vaccinal."

Dès lors, l'ANPDE "appelle à une réflexion collective pour garantir que chaque enfant bénéficie des vaccinations essentielles à leur protection et à celle de la communauté" et attend désormais des "réponses rapides" pour répondre "aux besoins du terrain".