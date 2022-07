Variole du singe : face à la "forte demande" pour se faire vacciner, les autorités reconnaissent des "délais"

"Les autorités sanitaires confirment que l’ensemble des personnes concernées par les indications de la HAS pourront être vaccinées", est-il assuré. Un numéro vert "Monkeypox Info service" (0801 90 80 69), accessible de 8h à 23h et 7 jours/7 pour informer le public sur l'épidémie et la vaccination, a également été mis en place. En outre, si certains centres de vaccination sont "déjà actifs depuis plusieurs jours" par exemple en Ile-de-France, "d’autres centres vont s’ouvrir, à partir de cette semaine et dans les semaines à venir, pour couvrir l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin", met en avant la Direction générale de la Santé.

Depuis le début de l’épidémie et à la date du 8 juillet, plus de 700 vaccinations de personnes considérées comme contact à risque ont été réalisées en post-exposition. Les critiques sur la lenteur au démarrage du processus de vaccination ont fleuri sur les réseaux sociaux, relayées par des associations ou politiques comme le groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui a interpellé mardi le ministre de la Santé François Braun sur la nécessité de "réagir vite".