Vaccins anti-Covid-19 : quelle efficacité contre les formes graves ?

C'est le cas chez les personnes qui n'ont reçu que leurs deux premières doses, mais cette protection est encore augmentée par les rappels : l'efficacité contre les hospitalisations est estimée à 45% après une primo-vaccination, 56% pour une troisième dose et 75% après une quatrième ou cinquième dose.

Toutefois, l'effet de ces rappels diminue vite au fil du temps. Au bout de six mois, il y a peu de différence par rapport aux personnes qui n'ont réalisé qu'une vaccination, affirment les auteurs dont l'étude n'a pas encore été publiée dans une revue scientifique. Ces résultats impliquent donc de bien cibler les campagnes de vaccination par rapport aux vagues de Covid, une difficulté accrue par le fait qu'elles sont beaucoup plus fréquentes et irrégulières que, par exemple, la grippe saisonnière.