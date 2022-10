Vaccins contre la grippe et le Covid-19 : doit-on les faire en même temps ?

Un rendez-vous, deux injections. À compter de ce mardi 18 octobre, les Français les plus fragiles sont invités à se faire vacciner contre la grippe saisonnière, alors que la campagne sera active jusqu'au 31 janvier 2023. Dans le même temps, le gouvernement a lancé début octobre la vaccination automnale contre le Covid-19, avec les nouveaux vaccins bivalents dédiés aux sous-variants d'Omicron.

Dans l'immédiat, la population générale n'est pas concernée par ces deux campagnes de vaccination. Concernant le rappel contre le Covid-19, seules les personnes âgées de plus de 60 ans et celles vulnérables ou vivant dans leur entourage sont éligibles. Il en est de même pour la grippe, pour qui les quatre premières semaines de la campagne sont dédiées aux plus de 65 ans, aux personnes vulnérables, aux femmes enceintes ou aux professionnels de santé.