Vaccins : la fondation de Bill Gates a-t-elle investi dans BioNTech juste avant la pandémie de Covid ?

Il est vrai que, le 4 septembre 2019, la société BioNTech a annoncé en grande pompe avoir signé un accord avec la Fondation Bill & Melinda Gates. Soit plus de deux mois avant l'apparition du virus à Wuhan. Mais cet investissement n'a rien d'étonnant. À ce moment-là, les recherches de l'entreprise allemande sont effectivement très prometteuses. Son approche innovante basée sur la technologie ARNmessager – utilisée désormais pour certains vaccins – est vue dans le monde de la recherche comme très encourageante dans le développement de nouveau traitements efficaces. Et notamment pour lutter contre le VIH et la tuberculose.

Deux maladies qui font partie des préoccupations de la fondation créée par le milliardaire et son ancienne épouse. C'est donc pour développer ses programmes de recherche qu'ils injectent 55 millions de dollars dans BioNTech. On est alors loin d'un vaccin contre un coronavirus.