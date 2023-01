Vaccins anti-Covid-19 : y a-t-il réellement une épidémie "d'arrêts cardiaques inexpliqués" ?

Dans l'extrait, qui dure 1 minute 23, on entend effectivement Charlotte Zanin témoigner du décès inattendu de sa mère et d'autres patients. "Toutes les personnes meurent d'un arrêt cardiaque, mais on ne sait même pas d'où ça vient". Au micro de BFM TV, elle précise que les médecins n'ont pas su lui expliquer "pourquoi elle est morte". Une recherche par mots-clés nous a permis de rapidement trouver la vidéo intégrale du témoignage de la jeune femme. Diffusé le 28 décembre dernier, il dure en réalité 16 mn 15. Et dévoile une tout autre réalité des faits. En fait, le récit est celui d'une jeune fille dont la mère est décédée, comme trois autres, de manière surprenante dans un seul et même hôpital : celui de Remiremont (Vosges). Des morts qui ne peuvent pas avoir de lien avec les vaccins contre le Covid-19 puisqu'elles ont eu lieu avant la campagne de vaccination ! Ainsi, sur les quatre plaintes déposées contre l'établissement pour homicides involontaires, deux l'ont été avant décembre 2020, date de la première injection en France.

Par ailleurs, contrairement à ce que laissent entendre les amateurs de théories conspirationnistes, cette affaire n'a absolument pas été passée sous silence par les médias. De très nombreux titres ont couvert l'affaire, notamment en s'appuyant sur le travail de l'Agence France-Presse. Notre antenne avait également diffusé le témoignage de cette jeune femme le 29 décembre.