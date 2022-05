Vaccins Covid : la Commission européenne remet-elle vraiment en cause son contrat avec Valneva pour favoriser Pfizer ?

Contactée par TF1 info, la Commission européenne juge "totalement infondée" la thèse selon laquelle elle "voudrait privilégier Pfizer". Et explique "servir avant tout l’intérêt des citoyens européens". Le comité de pilotage pour les vaccins, "composé d’experts des états membres et de membres de la Commission", a bel et bien décidé d’informer Valneva de l’intention de résilier le contrat, mais cela contribue avant tout à "déclenche un processus permettant à l’entreprise de répondre aux préoccupations émises par la Commission".

Ces préoccupations, impossible d'en connaître le détail, la faute aux "clauses de confidentialité" qui entourent ces contrats. Tout au plus peut-on dire qu'au sein du comité de pilotage, "tout le monde est tombé d'accord" pour solliciter la forme française et obtenir de sa part des éclairages et éléments complémentaires. Si l'hypothèse d'une résiliation figure bel et bien sur la table, il est donc toujours possible que le contrat soit honoré, si Valneva parvient à apporter des réponses convaincantes à la Commission.

L'homologation du vaccin en sur le Vieux continent par l'Agence européenne du médicament (EMA) est par ailleurs observée de près. "Le complexe processus réglementaire menant à une éventuelle mise sur le marché a pris du retard en raison de demandes supplémentaires du comité des médicaments à usage humain (CHMP)", de l'EMA, soulignait il y a peu BFM Bourse, mais une étape a été franchie ces derniers jours. L'Agence a en effet accepté que lui soit soumis un dossier d'autorisation. De quoi rapprocher peu à peu Valneva d'une distribution à travers l'UE.