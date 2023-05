Vaccins Covid : l'UE compte-t-elle vraiment commander 70 millions de nouvelles doses d'ici à 2026 ?

Les vaccins contre le Covid-19 ? "Plus personne n’en veut", estime le président des Patriotes, Florian Philippot. Et pourtant, "le Financial Times révèle que l’UE veut commander 70 millions de doses de Pfizer et Moderna supplémentaires d’ici 2026". Une décision que l'intéressé déplore, n'hésitant pas à évoquer un "scandale", une "ruine". Alors que seules quelques dizaines de personnes seulement sont aujourd'hui vaccinées chaque jour en France, l'Europe compte-t-elle à nouveau faire des commandes massives ? Nous avons sollicité la Commission européenne pour le savoir.