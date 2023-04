Covid, variole du singe, rotavirus... Découvrez les nouvelles recommandations vaccinales en 2023

Covid, variole du singe, rougeole, hépatite... Comme chaque année, le ministère de la Santé met à jour le calendrier des vaccinations pour les mois à venir. Ce document, publié après avis de la Haute autorité de Santé (HAS), réunit "l’ensemble des recommandations" vaccinales "générales" et "particulières" aux personnes résidant en France, selon leur âge ou leur degré de risque, détaille le ministère dans un communiqué, ce mercredi 12 avril. On fait le point sur les principales indications et les nouveautés.