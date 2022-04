Le ministère de la Santé dévoile les nouvelles recommandations vaccinales 2022

Le méningocoque B, responsable de près des 2/3 des méningites bactériennes et létale dans près de 20 % des cas, fit lui aussi l'objet d'une recommandation pour l'ensemble des nourrissons âgés de 29 jours à 23 mois. Là aussi le schéma vaccinal est précisé : "première dose à l'âge de 3 mois, deuxième dose à l'âge de 5 mois et dose de rappel à 12 mois". Pour l'entourage familial des personnes à risques élevées d'infections invasives à méningocoques, la vaccination est, elle aussi, recommandée.

Enfin, les personnes exposées aux virus porcins et aviaires dans le cadre professionnelles sont également encouragées à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. L’ensemble du territoire métropolitain avait été placé le 5 novembre en risque "élevé" au regard de la progression rapide du virus de l’influenza aviaire en Europe. "Cette vaccination est à considérer comme une mesure de protection collective visant à éviter la transmission aux animaux des virus influenza humains et non pas comme une mesure de protection individuelle contre les virus zoonotiques porcins ou aviaires" peut-on lire dans le document.