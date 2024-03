Valériane : voici pourquoi cette plante pourrait vous être bénéfique

La valériane est une plante utilisée pour ses propriétés médicinales depuis la Grèce antique. L’efficacité de la valériane est reconnue pour réduire les troubles du sommeil. Les bienfaits de la valériane agissent aussi sur le stress et l’anxiété.

On peut la trouver en comprimés ou sous forme de poudre. Reconnue pour ses propriétés médicinales, la valériane peut être conseillée en remplacement de certains médicaments. Mais quels sont véritablement les bienfaits de cette plante herbacée ? On vous explique.

Qu’est-ce que la valériane ?

La valériane, parfois surnommée la plante qui guérit tout ou l’herbe à chat, est une herbacée vivace qui pousse près des zones humides. Riche en principes actifs, la valériane est prescrite pour ses vertus médicinales depuis la Grèce antique. Son efficacité est d‘ailleurs reconnue comme “scientifiquement établie” par l’Agence européenne du médicament et l'Organisation mondiale de la santé.

Une plante utile face aux troubles du sommeil

La valériane est reconnue, depuis l’antiquité, pour son efficacité face aux insomnies. Elle peut ainsi être prescrite aux personnes souffrant de troubles du sommeil ou de difficultés d’endormissement. La plante est efficace : grâce à sa capacité à augmenter la quantité d’acide gamma-aminobutyrique, un neurotransmetteur inhibiteur, dans le cerveau, aide à réguler les nerfs et à calmer l’anxiété. La valériane peut donc être une alternative intéressante aux somnifères, d’autant que son usage limite les effets secondaires au réveil. Attention toutefois à ne pas en consommer à un moment inopportun, par exemple avant de conduire ou de manipuler des outils qui peuvent être dangereux, en raison de cet effet sédatif.

Les compléments alimentaires à base de valériane l’associent souvent à d‘autres plantes ayant elles aussi des propriétés calmantes, comme la mélisse, la camomille ou le houblon, pour une efficacité renforcée.

La valériane est efficace en cas d‘anxiété ou de stress

Si elle permet de réduire l’anxiété au coucher, la valériane est aussi utile pour soulager le stress et les angoisses. Des études menées sur des animaux montrent en effet une efficacité de la plante pour réduire l’agitation nerveuse. Ses propriétés agissent directement sur le cerveau et permettent aux personnes qui en consomment de se sentir plus calmes et relaxées. Cela vaut pour “les symptômes légers de stress”, selon l’Agence européenne du médicament. La plante peut ainsi être un bon substitut aux anxiolytiques, pour traiter la nervosité passagère. Un avis médical est tout de même nécessaire.

Les effets secondaires de la valériane sont presque inexistants. Néanmoins, la consommation de la plante reste déconseillée chez la femme enceinte ou allaitante, ainsi que chez les enfants de moins de 12 ans.