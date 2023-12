Varech : bienfaits santé, effet coupe faim, comment le consommer ?

Très courant au Japon, le varech est une algue marine riche en iode. Grâce à ses bienfaits santé, le varech peut réguler les problèmes de peau mais également les douleurs liées aux rhumatismes. On recommande cette algue sous forme de gélules ou de capsules.

Plante marine millénaire, le varech est une algue brune de la famille des fucacées. Aussi appelé kelp ou goémon en breton, cet ingrédient naturel est connu pour ses propriétés nutritives mais pas seulement : on lui prête également de nombreux bienfaits sur la santé et sur la perte de poids. Voici ce qu’il faut savoir sur le varech.

Qu’est-ce que le varech ?

Particulièrement consommé au Japon notamment en cuisine, le varech (ou fucus) est un ensemble d'algues de couleur brune qui se compose de diverses espèces. Pour beaucoup, cette plante permettrait de faciliter la perte de poids. La raison ? On lui prête des vertus coupe-faim ainsi que des capacités à agir sur la régulation du métabolisme par stimulation de la thyroïde. Mais attention, cet impact sur la perte de poids n’est pas reconnu d’un point de vue scientifique, en témoigne cette étude.

Quels sont les bienfaits de cette algue ?

Avec sa grande teneur en iode et en phycocyanines reconnues par leurs propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses, cette préparation est recommandée. Si aucune étude n’a prouvé son effet coupe-faim, des recherches ont démontré que cette algue pouvait être utilisée pour lutter contre des problèmes de peau et plus notamment le psoriasis. On le recommande également pour réduire certaines douleurs liées aux rhumatismes. Une étude révèle même que l'utilisation de fucus permet d'agir efficacement sur la longueur du cycle menstruel et sur la réduction du risque de cancers liés aux œstrogènes.

Nos conseils pour consommer le varech

On trouve le varech principalement en parapharmacie, conditionné sous forme de gélules, de capsules ou même de compléments alimentaires. Mais pas seulement : cette algue peut être vendue seule en poudre à diluer et en infusion. On vous conseille de bien respecter la posologie et la durée des cures pour éviter les surdosages et ne pas l’utiliser chez les femmes enceintes ou les enfants.