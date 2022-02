Non, il n'y a aucun lien établi entre le sida et la vaccination contre le Covid-19

De fait, ces internautes ne semblent pas avoir saisi la teneur de cette découverte scientifique. S'il s'agit effectivement d'un nouveau variant du VIH, plus virulent et transmissible que les autres, d'après les premières informations, cette analyse porte sur d'anciens prélèvements. Il s'agit en effet d'observations sur le matériel génétique de patients participant à un projet entre les années 2014 et 2019 ! Selon les chercheurs de l'université d'Oxford, à l'origine de l'étude publiée dans Science, ce variant serait apparu dans les années 1990 avant de rapidement se propager au début des années 2000. Il aurait ensuite ralenti dans les années 2010 avec la généralisation des traitements antirétroviraux. Si la mutation a été confirmée ce 3 février, son apparition, elle, est donc vieille de plus de 30 ans.