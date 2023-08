Covid-19 : il faut reprendre "le réflexe de mettre un masque", estime le ministre de la Santé

Pour l'heure, le membre de l'équipe gouvernementale exclut de légiférer sur la question du port obligatoire du masque dans les lieux clos. Sans fermer totalement la porte non plus. Pour rappel, cette mesure sanitaire a disparu en mars 2022 en même temps que le "pass vaccinal" mis en place par l'exécutif. "Les Français n'ont pas besoin d'être infantilisés. Ils ont besoin de savoir où l'on en est", juge Aurélien Rousseau.

Et d'ajouter : "On dira les choses en temps voulu, mais il faut avoir des réflexes". "Le masque, c'est banal quand on a des symptômes", répète celui qui a été le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France au plus fort de la pandémie de Covid-19.