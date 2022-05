"Variole du singe" : "Aucun lien possible" avec le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19

Soucieuse de lutter au quotidien contre les fausses informations, l'équipe des Vérificateurs a noué un partenariat avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Objectif : interroger les chercheurs les plus aguerris et répondre aux questions qui se posent sur le coronavirus et la vaccination. Dans cet article, nous traitons la question de Yema, envoyée à l'adresse mail dédiée lesverificateurs@tf1.fr. Elle s'interroge sur une rumeur lue sur les réseaux sociaux, qui fait le lien entre la vaccination contre le Covid-19 et l'apparition de cas de "variole du singe" en Occident.