"Variole du singe" : Bill Gates avait-il "prédit la pandémie de variole" il y a six mois ?

Ce sont deux sujets qui suscitent tous les fantasmes depuis le début de la crise sanitaire : les épidémies et Bill Gates. Alors qu'un premier cas de "variole du singe" vient d'être confirmé ce vendredi 20 mai en Île-de-France, certains y trouvent d'ores et déjà les traces d'un complot à l'échelle mondiale. Un blog habitué des fausses informations a publié ce jeudi une "alerte" à ce sujet. Selon le titre de l'article, "Bill Gates avait prédit une pandémie de la variole et six mois plus tard, la variole du singe terrorise le monde". Derrière ce titre accusateur, quelle réalité ?