Variole du singe : ce qu'il faut savoir sur la vaccination, bientôt ouverte aux cas contacts à risque

"Depuis l'éradication de la maladie en 1977, on ne vaccine plus contre la variole", rappelait ces derniers jours auprès de TF1info le Dr Benjamin Rossi, infectiologue. Mais des stocks stratégiques de vaccins existent toujours "en cas de résurgence" de "l'une des maladies les plus mortelles de l'histoire de l'humanité". "Les stocks sont là, nous avons des stocks stratégiques", a insisté ce mercredi Brigitte Bourguignon. "Ils sont parfaits pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus", a-t-elle encore déclaré après une visite au sein de la cellule d'intervention biologique d'urgence de l'institut Pasteur.