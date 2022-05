Variole du singe : d'où vient ce virus ?

Le virus circule particulièrement en République démocratique du Congo et en République centrafricaine (RCA) où une augmentation du nombre de cas au cours de ces deux dernières décennies est observée. "Comme la plupart des cas humains en RCA sont survenus à la lisière nord des forêts tropicales occidentales et orientales, la transmission à partir d’animaux sauvages vivant dans ces forêts est l’hypothèse la plus probable", expliquait le chercheur Nicolas Berthet de l'Institut Pasteur.

La transmission du virus est ainsi facilitée par la situation politique instable du pays. Les conflits armés qui s'y sont déclenchés, ont entraîné des déplacements de populations humaines et auraient majoré par conséquent les interactions entre les populations humaines et animales, d'après l'institut de recherche français. "Les contacts avec des animaux vivants ou morts lors de la chasse, la consommation de gibier sauvage ou l’utilisation de produits d’origine animale sont des sources présumées de l’infection humaine", expliquait l'OMS.