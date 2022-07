Variole du singe : la HAS favorable au remboursement des tests

La Haute Autorité de santé a rendu un avis favorable, ce 25 juillet, à l'inscription des tests d'amplification des acides nucléiques (TAAN), de la même famille que les tests PCR, sur la liste des prestations remboursées par l'Assurance maladie. Alors que l'épidémie de variole du singe s'intensifie de plus en plus à travers le monde, la Direction générale de la santé avait saisi l'HAS sur le sujet.

Elle rappelle cependant que le diagnostic d'infection par le virus Monkeypox repose avant tout sur un examen clinique ainsi que sur l'interrogatoire du patient. La détection par tests TAAN, qui doivent être spécialement adaptés au virus de la variole du singe, ne doit ainsi être effectuée qu'en cas de doute persistant et ne permet pas de confirmer ou non l'infection par le virus. "Selon le contexte clinique et le type de lésions observées", il est recommandé "d'effectuer par ordre de priorité : des prélèvements muqueux, des prélèvements cutanés ou des prélèvements de la sphère oropharyngée", détaille le communiqué.