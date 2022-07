Variole du singe : entre 60 et 70 nouvelles contaminations chaque jour en Île-de-France

La majorité des malades sont des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Par ailleurs, un quart de ces hommes ont moins de 30 ans. L'agence sanitaire décompte seulement 12 femmes et deux enfants âgés de moins de 15 ans.

Face à la flambée et sur fond de critiques d'associations et d'élus de gauche, les autorités sanitaires assurent que la vaccination monte en puissance. Depuis le 8 juillet, "25 lieux ont ouvert dans la région, dont 18 centres à Paris", a déclaré à l'AFP Amélie Verdier, la directrice générale de l'ARS. Au total, plus de 8000 injections ont été effectuées en Ile-de-France ce vendredi, soit 70% des vaccinations réalisées en France, dont 5000 sur la seule semaine du 25 juillet, a précisé l'ARS.

Mais désormais, ce sont les bras qui font surtout défaut. "Les professionnels de santé ont été très éprouvés par la crise du Covid", met en avant la directrice de l'ARS. En début de semaine, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé mobiliser des personnes "supplémentaires" pour vacciner, notamment des étudiants en santé.