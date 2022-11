Variole du singe : l'épidémie "décroît de façon majeure" mais reste sous surveillance

Environ 132.750 vaccinations avaient été pratiquées en France au 17 novembre, sur une population cible "estimée entre 100.000 et 300.000 personnes, selon l'intensité du risque". Après un pic fin août, le rythme de vaccination a fortement décru pour se stabiliser autour de 3.000 par semaine -principalement des deuxièmes injections- début novembre. À moyen et long terme, le Covars juge "peu probable" l'élimination du "Monkeypox" à l'échelle internationale et envisage donc "un risque de reprises épidémiques", voire "saisonnières", en France, quand bien même l'épidémie serait contrôlée dans le pays d'ici là. Le degré d'immunité, par contamination ou vaccination, reste notamment inconnu.

Le comité recommande ainsi de "maintenir et renforcer les efforts en place afin d'atteindre l'élimination de l'infection à virus "monkeypox" dans les 3 mois sur le territoire national et de poursuivre ces efforts afin de prévenir le risque de rebonds épidémiques futurs". D'abord par la prévention, avec une action concertée des autorités sanitaires et des associations auprès des communautés plus exposées, mais aussi avec la vaccination.