Variole du singe : l'épidémie recule mais n'a pas encore disparu

Quoi qu'il en soit, l'objectif principal reste d'empêcher la variole du singe (causée par un virus à ADN, plus gros et moins susceptible de modifications génétiques brutales qu'à ARN) de devenir plus dangereuse, voire de s'installer dans des pays où elle ne l'est pas. À l'heure actuelle, elle est "endémique" dans une dizaine de pays africains. "La source africaine reste présente et, dans un contexte où il peut y avoir des mouvements de population, on peut avoir à tout moment de nouveaux cas exportés et une nouvelle vague épidémique", assène Steve Ahuda Mundeke, chef du département virologie à l'Institut de recherche biomédicale de République démocratique du Congo et membre d'une équipe IRD/Inserm.