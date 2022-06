Variole du singe : l'Europe reste "l'épicentre" de la flambée de contaminations

"L'ampleur de cette épidémie présente un risque réel : plus le virus circulera longtemps, plus il étendra sa portée et plus la maladie s'implantera dans les pays non endémiques", a prévenu le responsable de l'OMS Europe. Le premier cas apparu récemment sur le continent a été détecté le 7 mai dernier à Londres. Hormis en Europe, et là où il circule habituellement en Afrique, le virus est désormais présent en Australie, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, avec plus de 1600 cas.

S'agissant des symptômes, la maladie se traduit d'abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée, avec la formation de croûtes. Le plus souvent bénigne, elle guérit généralement spontanément après deux à trois semaines. En France, 125 cas ont été confirmés par les autorités de santé, qui "font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la déclaration obligatoire", d'après Santé publique France (SPF). La majorité des malades se situent en région parisienne (91), mais aussi une dizaine en Occitanie (11) ou en Auvergne-Rhône-Alpes (9).