Variole du singe : l'OMS appelle à une action "urgente" en Europe et tire la sonnette d'alarme

En deux semaines seulement, le nombre de cas de variole du singe a triplé en Europe. De quoi susciter l'inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a appelé vendredi à une "action urgente" contre la maladie sur le continent. Dans un communiqué, le directeur régional de l'organisation sanitaire a appelé les pays européens à "augmenter leurs efforts dans les prochaines semaines et mois pour éviter que la variole du singe ne s'installe dans une zone géographique plus grande".

"Une action urgente et coordonnée est impérative si nous voulons changer de cap dans la course contre la diffusion de la maladie", estime le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge. L'agence onusienne a recommandé aux pays d'intensifier leur surveillance de la maladie, notamment son séquençage, et d'obtenir la capacité à la diagnostiquer et d'y réagir. Mais aussi de communiquer auprès des groupes affectés et du large public. "Il n'y a tout simplement pas de place pour la passivité", a insisté son chef.

Selon les données de l'OMS, l'Europe est devenue l'épicentre de cette nouvelle contagion et compte désormais plus de 4500 cas confirmés en laboratoire, soit trois fois plus que mi-juin. Ce qui représente 90% des cas enregistrés dans le monde depuis la mi-mai, date à laquelle cette maladie a commencé à se multiplier sur le continent, alors qu'elle était jusque-là endémique seulement dans une dizaine de pays d'Afrique.