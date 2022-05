Variole du singe : l'OMS s'attend à une augmentation du nombre de cas à travers le monde

"La situation évolue et l'OMS s'attend à ce qu'il y ait davantage de cas". Dans un communiqué publié samedi, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Elle craint une flambée des cas de variole du singe à travers le monde et appelle à la vigilance des pays et des personnes ayant été en contact physique rapproché avec des personnes présentant des symptômes de l'infection.