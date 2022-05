Variole du singe : la Belgique instaure un isolement de 21 jours pour les personnes contaminées

Cette mesure, rappelant celles prises dans la lutte contre le Covid-19, a été décidée en lien avec un panel d'experts et de scientifiques – le "risk assessment group" – consacré à l'évaluation des risques, alors que le Plat pays compte quatre cas officiels. L'isolement de 21 jours permettra ainsi à ces malades de passer la période d'incubation du virus (entre 6 et 16 jours) et celle des symptômes (de 14 à 21 jours) sans risquer de contaminer de tierces personnes.

Habituellement, la variole du singe se transmet de l'animal à l'homme, mais elle peut également se contracter entre deux individus, notamment en cas de "contacts prolongés" avec une personne contaminée. L'infection se manifeste alors par de la fièvre, des courbatures, puis des boutons sur les mains et le visage. La maladie n'est toutefois pas particulièrement dangereuse pour l'être humain : les patients peuvent généralement en guérir d'eux-mêmes en quelques semaines.