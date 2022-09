Variole du singe : la France, championne mondiale de la vaccination ?

S'agissant de la vaccination en Europe, la France est cependant la plus performante, comme l’a rappelé Le Parisien, avec des stocks plus importants. Fin août, la Belgique disposait par exemple d’un peu plus de 3000 doses. En Angleterre, 38.079 doses ont été injectées au 30 août, selon les dernières données publiques en date. De son côté, l’Agence britannique de sécurité sanitaire s’est targuée d’avoir "obtenu des plus grands nombres de doses au monde pour gérer l'épidémie actuelle, en achetant 150.000 doses auprès du fabricant mondial de vaccins contre la variole". Au 16 septembre, 62.251 personnes dans le monde ont été infectées par la variole du singe, parmi lesquelles 22 en sont mortes.