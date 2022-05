Variole du singe : le vaccin contre la variole classique est-il efficace ?

Toutefois, dans leur majorité, les Français ne sont plus vaccinés contre la variole. "Depuis l'éradication de cette maladie en 1977, on ne vaccine plus contre la variole", poursuit l'infectiologue. Selon l'épidémiologiste Éric Feigl-Ding, "la plupart des personnes de moins de 45 ans ne sont pas vaccinées". Et le vaccin n'est plus produit à grande échelle.