Variole du singe : les malades doivent éviter au maximum le contact avec certains animaux de compagnie

En l’état des connaissances, les lagomorphes, tels que les lapins ou les lièvres, sont réceptifs et sensibles en conditions expérimentales, en particulier les lapereaux. Les sciuridés, dont les écureuils et chiens de prairie (dont la détention et la vente est interdite en France), semblent constituer une famille réceptive et sensible, possiblement la plus à risque de contamination par l’être humain.

Les rongeurs de compagnie, comme les rats bruns, les souris, les cobayes ou encore les hamsters, paraissent, de leur côté, peu réceptifs au virus à l’âge adulte, mais ils pourraient l’être pour les animaux les plus jeunes. Les données sont absentes pour les furets et les chiens. Concernant les chats, une seule étude sérologique existe avec des résultats négatifs. À ce stade, aucun cas clinique n’a été rapporté chez ces trois espèces.