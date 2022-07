Variole du singe : les tests de dépistage désormais remboursés par l'Assurance maladie

Le gouvernement suit ainsi une préconisation lancée par la Haute autorité de santé (HAS). Lundi, l'instance, dont les avis sont régulièrement suivis par l'exécutif, s'était prononcée pour le remboursement des tests par l'Assurance maladie, après avoir été saisie par le ministère de la Santé sur la question.

La HAS avait alors rappelé que le diagnostic repose d'abord sur l'examen et l'interrogatoire du patient, précisant que "la détection par test TAAN ne doit être effectuée qu'en cas de doute persistant après examen clinique", pour "confirmer ou non" l'infection.