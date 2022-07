Variole du singe : voici à quoi correspond le plus haut niveau d'alerte déclenché par l'OMS

Avec cette mesure d'urgence, l'OMS demande aux États de "prendre des mesures fortes pour détecter rapidement la maladie, isoler et traiter les cas, rechercher les contacts et réduire les contacts sociaux dans une mesure adaptée au risque." Dans le même temps, il appelle "à renforcer la coordination internationale pour garantir un accès équitable aux vaccins et aux antiviraux (....) et à accroître les possibilités de déblocage de fonds pour la riposte et à des fins de recherche".

L'instance ne dispose cependant d'aucun mécanisme de sanctions. Pour preuve, le 30 janvier 2020, alors que l'OMS a déclenché l'urgence de santé publique de portée internationale pour le Covid-19, les gouvernements concernés n'ont réagi que trois mois plus tard. "Les gens n'écoutaient pas. Nous tirions la sonnette d'alarme et les gens n'agissaient pas", a alors déploré le patron de l'agence, Tedros Adhanom Ghebreyesu, deux ans plus tard, le 30 janvier 2022.